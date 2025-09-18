Der Zollhammer von US-Präsident Donald Trump hat der Ausgabenfreudigkeit im August nur eine leichte Delle versetzt. Die Konsumausgaben lagen im August um 1,4 Prozent höher als im gleichen Vorjahresmonat, wie aus dem Konsumindikator der Postfinance hervorgeht, der am Donnerstag veröffentlicht wurde. Dies ist nur eine leichte Abschwächung im Vergleich zum Juli, als der Konsumindikator um 1,7 Prozent gestiegen war. Auch im Monatsvergleich blieb die Konsumtätigkeit stabil, lediglich bei Reiseausgaben war eine gewisse Zurückhaltung erkennbar.