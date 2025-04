Die Nachfrageschwäche aus dem Vorjahr und der anhaltende Trend zu günstigeren Gabelstaplern haben Kion im ersten Quartal weniger stark belastet als von Analysten befürchtet. Gleichzeitig zog der Auftragseingang des Lagerlogistik-Spezialisten zum Jahresstart wieder an, wie der MDax-Konzern am Mittwoch in Frankfurt mitteilte. Das Management geht auch deshalb davon aus, seine selbstgesteckten Jahresziele zu erreichen, sofern sich das gesamtwirtschaftliche Umfeld nicht weiter eintrübe.