Die im Stoxx 50 gelistete Aktie legte im frühen Handel zu und baute damit die Kursgewinne der vergangenen Wochen und Monate aus. Im frühen Handel zog sie um etwas mehr als ein Prozent auf 4.038 Pence an und stieg auf den höchsten Stand seit Sommer 2018 an. In diesem Jahr legte der Börsenwert des Unternehmens bereits um 40 Prozent auf umgerechnet knapp 102 Milliarden Euro zu.