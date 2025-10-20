Israel: Palästinenser betraten von Militär kontrolliertes Gebiet

Israels Armee bestätigte unterdessen Zwischenfälle im Gazastreifen. In Schedschaija, einem Nachbarviertel von Tuffah, hätten in zwei Fällen am Morgen Palästinenser ein vom Militär kontrolliertes Gebiet betreten und sich Soldaten genähert. Konkret hätten sie die «gelbe Linie», hinter die sich die israelische Armee als Teil der vereinbarten Waffenruhe zurückgezogen hat, überschritten. Die Palästinenser hätten eine Bedrohung für die Soldaten dargestellt, hiess es weiter. Diese hätten deshalb auf die Menschen - die Armee sprach in beiden Fällen von «Terroristen» - gefeuert.