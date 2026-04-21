In einer Erklärung des israelischen Militärs hiess es weiter, dass es zwei ähnliche Vorfälle auch am Montag gegeben habe. «In all diesen Fällen hat die israelische Luftwaffe die Terroristen angegriffen, um die Bedrohung zu beseitigen.» Ob es dabei letztlich Verletzte oder gar Tote gab, wurde zunächst nicht mitgeteilt.