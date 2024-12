Der Halbleiterindustrie-Ausrüster ASML sieht in den noch strengeren US-Exportregeln für Chiptechnologie nach China keine Hürde für seine Ziele im kommenden Jahr. Die Niederländer bestätigten am Montagabend ihre Prognose, laut der sie 2025 Nettoerlöse von 30 bis 35 Milliarden Euro erzielen wollen - rund ein Fünftel davon soll aus China kommen. Für 2024 ergäben sich zudem keine grösseren direkten Geschäftsauswirkungen, teilte der Konzern weiter mit. An der Börse ging es auf die Nachrichten hin am Dienstag für die ASML-Papiere nach oben.