Der Aluminium-Konzern Alcoa will trotz der Einfuhr-Zölle von Donald Trump seine stillgelegten US-Kapazitäten vorerst nicht wieder hochfahren. Es sei schwierig, eine solche Entscheidung auf Basis von Zöllen zu treffen, die sich wieder ändern könnten, sagte Firmenchef William Oplinger in einer Telefonkonferenz mit Analysten. Er verwies darauf, dass es in den vergangenen zwei Monaten bei dem Thema einiges Hin und Her gegeben habe.