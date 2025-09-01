Und wenn die 39 Prozent bleiben?

Trotzdem: Auch wenn bei den Industrieunternehmen derzeit keine Panik zu sehen ist, gibt es dennoch zahlreiche Indizien für eine schlechter laufende Wirtschaft. So ist das von der Konjunkturforschungsstelle KOF der ETH Zürich erhobene Konjunkturbarometer ist im August wieder unter den mittelfristigen Durchschnittswert gefallen, wie letzte Woche bekannt wurde. Eine Expertenumfrage signalisierte ebenfalls letzte Woche sogar einen eigentlichen Stimmungseinbruch. Diverse Auguren haben denn auch schon ihre Vorhersagen für die weitere Wirtschaftsentwicklung gesenkt.