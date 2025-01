Der Republikaner hatte zudem erneut Zölle auf chinesische Produkte in Höhe von zehn Prozent angedroht. Trump begründete dies mit der synthetischen Droge Fentanyl, die China nach Mexiko und Kanada schicke. Chinas Aussenamt mahnte, dass es keine Gewinner in einem Handels- oder Zollkrieg gebe. China habe seine «nationalen Interessen» stets standhaft verteidigt, sagte Sprecherin Mao Ning in Peking.