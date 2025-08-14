Harte Konsequenzen? «Oh, sicher.»

Zugleich deutete Trump ab, dass er sich bei einem Misserfolg anderen Dingen zuwenden könne. «In diesem Fall werde ich das Land führen, und wir haben Amerika bereits grossartig gemacht.» Auf die Frage, ob Russland dann mit Konsequenzen wie Sanktionen rechnen müsse, sagte Trump nur knapp: «Oh, sicher.» Danach betonte er gleich, dass die USA keine Soldaten in der Ukraine verloren hätten.