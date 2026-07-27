Er räume den Verhandlungen «nicht viel Zeit» ein, zum Erfolg zu kommen, sagte Trump «Axios». Bei den Gesprächen geht es um eine Öffnung der Strasse von Hormus sowie eine Wiederaufnahme der Verhandlungen zum iranischen Atomprogramm. Laut Trump traf er die Entscheidung, die Angriffe zu pausieren, am Freitag auf Anraten der Vermittlerländer. Als Vermittler treten unter anderem Katar und Pakistan auf. Trump sagte in einer Fragerunde an Bord des Präsidentenflugzeugs, die Gesprächsbereitschaft Irans sei ein Zeichen dafür, dass die US-Stärke Erfolg zeige. «Sie haben um ein Treffen gebeten.»