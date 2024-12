Der künftige US-Präsident Donald Trump kann einen weiteren juristischen Erfolg verbuchen: Ein Berufungsgericht im US-Bundesstaat Georgia zieht die leitende Staatsanwältin im Verfahren gegen den Republikaner wegen Wahlbeeinflussung von dem Fall ab. Nur so könne das öffentliche Vertrauen «in die Integrität» des Verfahrens wiederhergestellt werden, heisst es in dem Urteil, mit dem die Entscheidung eines unteren Gerichts gekippt wird. Mit dem Abzug von Staatsanwältin Fani Willis könnte das gesamte Verfahren in sich zusammenfallen.