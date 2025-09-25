Trump hatte vor einiger Zeit US-Sanktionen gegen Indien im Zusammenhang mit Russland verhängt - die Zusatzzölle für die Einfuhr von Produkten in die USA werden fällig, weil das Land Energiehandel mit Russland betreibt. Trump will Indien so bewegen, davon Abstand zu nehmen. Weitere Russland-Sanktionen der Vereinigten Staaten hatte Trump kürzlich nun daran geknüpft, dass die europäischen Partner hohe Zölle auf chinesische Importe erheben und kein russisches Öl mehr kaufen. Russland führt seit mehr als dreieinhalb Jahren einen Angriffskrieg gegen die Ukraine./rin/DP/stw