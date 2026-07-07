Erdogan empfängt Trump mit allen Ehren

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan ehrte Trump mit einem spektakulären Empfang. Er empfing ihn zunächst persönlich am Flughafen, dann gab es am Präsidentenpalast eine zweite, geradezu pompöse Begrüssung. Trumps Limousine wurde von einer hellblau gekleideten Reiterstaffel eskortiert - angeführt von zwei Reitern, die die türkische und die US-Flagge trugen. Wenig später ertönte nicht nur die Nationalhymne der USA, sondern auch mehrere Kanonenschüsse und einen Überflug von Luftwaffenjets.