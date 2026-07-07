Trump lässt Türkei auf Lieferung modernster Kampfjets hoffen

Erdogan hofft auch auf ein konkretes Entgegenkommen Trumps: Die Türkei will US-Kampfjets vom Typ F-35 kaufen, wofür es in den USA allerdings mehrere Hürden gibt. Trump kündigte zwar an, Sanktionen gegen die Türkei aufheben zu wollen. Doch auch unabhängig davon gibt es in den USA ein Gesetz, dass den Verkauf solcher Kampfjets nur erlaubt, wenn sich die Türkei erheblich bewegen würde. Dafür gibt es bislang allerdings keine offiziellen Anzeichen.