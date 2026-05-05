Der Vatikan selbst reagierte nüchtern. «Der Papst verfolgt seinen Weg weiter, indem er das Evangelium predigt, den Frieden, wie es der heilige Paulus sagen würde» - und zwar bei jeder «passenden und unpassenden» Gelegenheit, sagte der vatikanische Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin nach italienischen Medienberichten zu Trumps Äusserungen. Ob der Papst darauf antworten werde, wisse er nicht. Italiens rechter Vize-Regierungschef Matteo Salvini merkte an: «Über den Papst diskutiert man nicht, man hört ihm zu.»