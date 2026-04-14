Nach den Angriffen von Donald Trump gegen Papst Leo XIV. teilt der US-Präsident nun auch gegen Italiens Regierungschefin Giorgia Meloni aus. «Sie ist es, die inakzeptabel ist, weil es ihr egal ist, ob der Iran eine Atomwaffe hat und Italien in zwei Minuten in die Luft sprengen würde, wenn er die Möglichkeit dazu hätte», sagte Trump der Zeitung «Corriere della Sera». Zuvor hatte Meloni seine harsche Kritik am Papst als «inakzeptabel» bezeichnet.