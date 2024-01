Komet Haley

Und dann ist da auch noch der Aufstieg von Nikki Haley in den Umfragen gerade rechtzeitig zum Auftakt der Vorwahlen. In Medien ist bereits vom Kometen Haley die Rede. Sollte die Ex-Gouverneurin von South Carolina sich in Iowa den zweiten Platz sichern, würde das ihren Anspruch als klare Alternative zu Trump untermauern und ihr für Runde zwei in New Hampshire am 23. Januar Auftrieb geben, sagen Analysten. Zwei jüngst veröffentlichte Umfragen zeigen, dass Haley in New Hampshire den Abstand zu Trump verkürzen konnte, weshalb sich schon jetzt das Augenmerk über Iowa hinaus verstärkt auf die Vorwahl in dem Bundesstaat im Nordosten der USA richtet. Haleys Wahlkampf-Sprecherin Olivia Perez-Cubas wollte nicht darüber spekulieren, wie weit Trump und seine frühere UN-Botschafterin am Montag in Iowa auseinander liegen könnten. Sie gab sich aber zuversichtlich: «Wir werden in Iowa eine starke Leistung zeigen und mit diesem Schwung nach New Hampshire ziehen.»