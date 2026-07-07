US-Präsident Donald Trump hat auch am Rande des Nato-Gipfels in der Türkei seiner Verärgerung über einige europäische Nato-Verbündete Luft gemacht. «Ich war sehr enttäuscht von der Nato», sagte er kurz nach seiner Ankunft in Ankara bei einem Treffen mit dem Gastgeber, dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. Kurz darauf bekräftige er seine zuletzt immer wieder vorgebrachte Kritik, dass europäische Partner die USA im Iran-Krieg hängen gelassen hätten. Explizit erwähnte er dabei Grossbritannien, Italien, Deutschland und Frankreich.