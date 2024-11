Kampf um jede Stimme

Trump hat am Sonntag ein volles Programm. Am Morgen trat er im Swing State Pennsylvania auf. Eine neue Umfrage der «New York Times» mit dem Meinungsforschungsinstitut Siena College sieht Harris und Trump dort bei jeweils 48 Prozent. Auf Trumps Programm standen auch Veranstaltungen in North Carolina und Georgia. Auch Harris hat einen vollen Terminplan. Am Morgen trat sie in einer Kirche in Detroit im Swing State Michigan auf. «In den nächsten zwei Tagen werden wir auf die Probe gestellt. Diese Tage werden uns alles abverlangen, was wir haben», mahnte sie. Sie warnt regelmässig davor, dass Trump eine Gefahr für die Demokratie sei.