Für alle anderen der mehr als 1.000 Menschen, die bislang im Zusammenhang mit der Kapitol-Attacke verurteilt wurden, sprach Trump umfassende und bedingungslose Begnadigungen aus. Der Präsident ordnete an, sie sollten «unverzüglich» freigelassen werden. Ausserdem wies er das Justizministerium an, alle anderen noch offenen Strafverfahren in dem Fall einzustellen.