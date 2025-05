Keine Rede von einem Durchbruch

Im Rahmen der Handelsgespräche zwischen den USA und China in Genf trafen sich am Samstagvormittag US-Finanzminister Scott Bessent und der stellvertretende chinesische Ministerpräsidenten für Wirtschaft He Lifeng. Am Nachmittag sprach die Nachrichtenagentur China News von einem «wichtigen Schritt» zur Lösung der Spannungen; von einem Durchbruch war nicht die Rede. Bessent warnte davor, am Ende dieser Gespräche ein grosses Handelsabkommen der USA mit Peking zu erwarten. Es dürfte sich vielmehr um einen ersten Ansatz zur «Deeskalation» handeln.