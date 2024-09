Der frühere US-Präsident Donald Trump hat vor Gericht die Aufhebung des Zivilurteils gegen ihn wegen sexuellen Missbrauchs beantragt. Bei einer Anhörung vor einem Berufungsgericht in Manhattan verlangte die Verteidigung des 78-Jährigen eine Neuauflage des Prozesses. Trump und die mutmasslich geschädigte US-Autorin E. Jean Carroll waren persönlich anwesend. In einer ausschweifenden Rede in seinem Hochhaus in Manhattan beschuldigte Trump danach erneut die US-Justiz, es gezielt auf ihn abgesehen zu haben. Er bestritt die Vorwürfe.