US-Präsident Donald Trump hat erneut die Möglichkeit eines direkten Gesprächs mit Taiwans Präsident Lai Ching-te ins Spiel gebracht. Auf die Frage, ob er vorhabe, ihn anzurufen, bevor er seine Entscheidung über mögliche weitere US-Waffenverkäufe an Taiwan treffe, sagte Trump am Mittwoch vor Journalisten: «Ich werde mit ihm sprechen. Ich spreche mit jedem.» Die USA hätten die Lage «sehr gut im Griff», so Trump weiter. Es habe vergangene Woche ein grossartiges Treffen mit Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping gegeben. «Wir werden daran arbeiten, an dem Taiwan-Problem.»