Mit den rassistisch gefärbten und durch keinerlei Fakten gestützten Anschuldigungen reagierte Trump offenbar auf einen Besuch von Harris am Vortag an der Grenze zu Mexiko, über den er sichtlich verärgert schien. Harris hatte bei dem Besuch im Bundesstaat Arizona Entschlossenheit bei der Umsetzung eines verschärften Einwanderungsrechts demonstriert. Die USA hätten «die Pflicht, an unserer Grenze Regeln aufzustellen und sie durchzusetzen», sagte sie am Freitag in der Stadt Douglas. Sie nehme diese Verantwortung «sehr ernst».