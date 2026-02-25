Trump hält sich bedeckt zu Iran

Mit Spannung war erwartet worden, ob sich Trump auch zu internationalen Konflikten äussern würde - vor allem zum Iran, zumal die USA ihre Militärpräsenz in der Region zuletzt massiv erhöht haben. In der Sache sagte Trump jedoch kaum etwas Neues. Er bekräftigte mit Blick auf die Führung in Teheran: «Ich werde niemals zulassen, dass der weltweit grösste Förderer des Terrors, der sie bei weitem sind, eine Atomwaffe besitzt. Das kann ich nicht zulassen». Zu den diplomatischen Bemühungen in dem Konflikt sagte er: «Wir befinden uns in Verhandlungen mit ihnen. Sie wollen einen Deal machen.»