Im US-Haushaltsstreit ist nach Angaben von US-Präsident Donald Trump eine Einigung zur Abwendung eines ab Samstag drohenden ‌teilweisen Stillstands ‌der Regierungsgeschäfte («Shutdown») erzielt worden. Trump bestätigte am Donnerstag (Ortszeit) eine entsprechende Vereinbarung zwischen Republikanern und Demokraten im Senat. «Republikaner und Demokraten im Kongress sind zusammengekommen, um den weitaus grössten Teil der Regierung bis September zu finanzieren», schrieb Trump auf der von ihm gegründeten ​Plattform Truth Social. Die Einigung sieht vor, das Budget für das Ministerium für ‌Innere Sicherheit (DHS) abzutrennen und für dieses eine zweiwöchige Überbrückungsfinanzierung zu ‌gewähren. Dies soll Zeit für Verhandlungen über die Einwanderungspolitik schaffen.