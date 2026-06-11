Was zu den diplomatischen Bemühungen bekannt ist

Seit Wochen gab es Bemühungen um ein Rahmenabkommen über ein Ende des Krieges. Ein mögliches Abkommen würde voraussichtlich zunächst vertiefte Verhandlungen bedeuten. Zuletzt gab es keine Anhaltspunkte dafür, dass es bedeutende Annäherungen in den Hauptkonfliktpunkten zwischen den USA und dem Iran gab. Trump hat zudem schon vielfach die Hoffnung verbreitet, dass ein Deal mit dem Iran kurz bevorstehe - bislang kam es jedoch nicht dazu.