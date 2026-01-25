Die Bemühungen des US-Präsidenten, den Einsatz anderer Staaten zur Unterstützung der Vereinigten Staaten herunterzuspielen, passen zu seinem generellen Kurs mit Blick auf die Nato. Den Willen, das Engagement im Verteidigungsbündnis im Vergleich zum Schutz des eigenen «Heimatlandes» kleinzuhalten, verdeutlichte die US-Regierung auch mit der Veröffentlichung der neusten nationalen Verteidigungsstrategie. In dieser ist festgehalten, dass die Verbündeten in Europa bei Bedrohungen die Führung übernehmen sollten, die für sie schwerwiegender seien als für die USA - «mit entscheidender, aber begrenzter Unterstützung der Vereinigten Staaten», heisst es in dem Leitfaden.