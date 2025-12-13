Auf einer weiteren nun veröffentlichten Aufnahme ist ein Abbild von Trump auf Kondomverpackungen mit der Aufschrift «I'm HUUUUGE!» (zu Deutsch etwa: Ich bin riesig!) erkennbar. Laut National Museum of American History handelt es sich bei dem Kondom um Satire. Von Clinton wurde ein Foto veröffentlicht, das den Ex-Präsidenten mit Epstein und seiner langjährigen Vertrauten Ghislaine Maxwell zeigt. Das Bild ist mit Clintons Namen versehen.