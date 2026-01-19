Zwar stehe Frieden immer im Vordergrund, schrieb Trump weiter. Doch nun könne er darüber nachdenken, was gut und richtig für die Vereinigten Staaten von Amerika sei. Schliesslich bekräftigte Trump seine Forderung, dass die USA Grönland kontrollierten müssten: «Die Welt ist nicht sicher, solange wir nicht die vollständige und totale Kontrolle über Grönland haben», schrieb Trump dem Sender PBS und der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge.