Das Kriegsziel der USA, dass der Iran niemals eine Atomwaffe haben dürfe, war nach Angaben Trumps ein zentraler Streitpunkt in den Verhandlungen am Wochenende. Die Iraner hätten dem nicht zugestimmt, er denke aber, dass sie es noch tun werden. «Ich bin mir fast sicher. Genau genommen bin ich mir sicher», sagte Trump. «Wenn sie nicht zustimmen, gibt es keinen Deal.» Der Iran werde keine Atomwaffen besitzen und man werde dessen hochangereichertes Uran bekommen, das sich tief unter Irans Atomanlagen befinden soll. Die Iraner würden die Vorräte entweder selbst herausgeben oder man werde sie sich holen, betonte Trump.