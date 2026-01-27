Der Iran ist nach Darstellung von US-Präsident Donald Trump an einer diplomatischen Lösung der Spannungen mit den USA interessiert. Die Lage mit dem Iran sei «im Fluss», weil die US-Regierung eine grosse Kriegsflotte in die Region entsandt habe, sagte Trump dem US-Nachrichtenportal «Axios» in einem Interview. «Wir haben eine grosse Armada neben dem Iran. Grösser als (vor der Küste von) Venezuela», sagte der Republikaner. Er glaube aber, dass Teheran ein Abkommen schliessen wolle.