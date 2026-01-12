Hinweise auf neue Verhandlungen zwischen USA und Iran

Nachdem Trump der Führung in Teheran zuletzt gedroht hatte, gibt es nun Hinweise auf neue Kontakte. Man werde sich möglicherweise mit Vertretern Teherans treffen, ein entsprechendes Gespräch werde vorbereitet, sagte der US-Präsident an Bord der Air Force One vor Journalisten. Angesichts dessen, was im Iran passiere, müssten die USA allerdings vielleicht auch vorher handeln. Worüber der Iran mit den USA Gespräche führen möchte, führte Trump nicht aus.