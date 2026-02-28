«Auf jeden Fall wird es mehrere Jahre dauern, bis sie sich von diesem Angriff erholt haben», sagte Trump demnach.
Am Samstagmorgen hatten Israel und die Vereinigten Staaten den Iran angegriffen. In der Folge attackierte die Führung in Teheran mehrere US-Militärstützpunkte in der Region. Die arabischen Golfstaaten beheimaten gemeinsam Tausende US-Truppen. Den Angriffen waren wochenlange Verhandlungen unter Vermittlung des Omans vorangegangen, unter anderem über das iranische Atomprogramm. Greifbare Fortschritte fehlten bis zuletzt.
(AWP)