«Wohin sie führen, weiss man nie», schrieb Trump weiter. Aber er habe dem Iran gesagt: «Es ist an der Zeit, dass ihr auf die eine oder andere Weise einen Deal abschliesst. Ihr macht das schon seit 47 Jahren, und das darf nicht länger so weitergehen», schrieb Trump und spielte auf die Revolution von 1979 an, bei der die Monarchie durch die Islamische Republik ersetzt wurde.