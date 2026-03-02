Trump sagte, die Attacken liefen bislang sehr gut. «Wir prügeln sie windelweich.» Er bekräftigte sein Ziel, den Krieg in etwa vier Wochen zu beenden. «Wir sind dem Zeitplan sogar voraus.» Bislang hätten die USA 49 iranische Anführer ausgeschaltet. «Sie wissen nicht einmal, wer sie derzeit anführt.»