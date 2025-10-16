Gruppen-Erschiessung im Gazastreifen

Auf der Plattform X war etwa ein Video veröffentlicht worden, das eine Gruppen-Erschiessung von rund acht Menschen auf einem Platz südlich der Stadt Gaza zeigen soll. Augenzeugen hatten der Deutschen Presse-Agentur telefonisch gesagt, die Hamas habe den Getöteten vorgeworfen, Kollaborateure der israelischen Armee zu sein. Ein Sprecher des Auswärtigen Amtes hatte die Erschiessungen als schockierend bezeichnet. Auch die palästinensische Autonomiebehörde verurteilte die mutmasslichen Exekutionen ebenfalls scharf.