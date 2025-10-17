Trump machte im Weissen Haus später auf Nachfrage klar, dass nicht US-Kräfte gegen die Hamas vorgehen würden, sollte diese nicht mit dem Töten aufhören. Es gebe Leute «ganz in der Nähe», die das machen würden - gemeint sein dürfte Israels Armee. Sie bekämen das leicht hin, aber unter Patronat der USA. Noch am Dienstag schien Trump nicht gross besorgt über die Gewalt der Hamas zu sein. Sie habe gegen «sehr, sehr schlimme Banden» durchgegriffen, das habe ihn nicht gross gestört. Am selben Tag warnte Trump die Hamas dann, ihre Waffen abzugeben. «Und wenn sie sich nicht entwaffnen, werden wir sie entwaffnen, und das wird schnell und vielleicht gewaltsam passieren», sagte er.