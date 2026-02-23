Trump sprach von ‌einer «lächerlichen Entscheidung» des Supreme Courts. Der Oberste Gerichtshof hatte am Freitag einen Grossteil der Sonderzölle von Trump für unrechtmässig erklärt. Es geht ‌um Zölle, die auf Basis eines Notstandsgesetzes erlassen wurden. Trump habe damit seine Befugnisse ​überschritten. Er habe keine klare Ermächtigung durch den Kongress vorweisen können. Auf Basis des Notstandsgesetzes wurden schätzungsweise mehr als 175 Milliarden Dollar eingenommen. Ob und wenn ja, wie diese Gelder nun zurückgezahlt werden, ist fraglich. Trump hatte nach dem Urteil einen neuen weltweiten Zoll von zunächst zehn, später 15 Prozent angekündigt. Er betonte auch, sich auf andere Zollinstrumente konzentrieren zu wollen. Details nannte er aber nicht.