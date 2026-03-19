«ES WERDEN KEINE WEITEREN ANGRIFFE VON ISRAEL auf dieses äusserst wichtige und wertvolle South-Pars-Feld erfolgen», schrieb Trump weiter, teils in Grossbuchstaben. Es sei denn, «der Iran beschliesst unklugerweise, einen völlig Unschuldigen anzugreifen, in diesem Fall Katar». Dann werde es - mit oder ohne Hilfe Israels - einen massiven Angriff geben, schrieb Trump. Er wolle ein solches Ausmass der «Gewalt und Zerstörung» wegen der langfristigen Konsequenzen für den Iran eigentlich nicht anordnen.