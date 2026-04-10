Die USA bereiten sich nach Aussage von US-Präsident Donald Trump auf neue Angriffe auf den Iran vor, sollten die geplanten Friedensgespräche scheitern. «Wir beladen die Schiffe mit der besten Munition, den besten Waffen, die je hergestellt wurden», zitiert ihn die «New York Post» aus einem Telefoninterview. «Und wenn wir keine Einigung erzielen, werden wir sie einsetzen, und wir werden sie sehr effektiv einsetzen», drohte er in Richtung Teheran.