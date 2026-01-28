Irans Aussenminister: Ziele mit Gewalt durchsetzen ist keine Diplomatie

Zuvor hatte Irans Aussenminister Abbas Araghtschi gesagt: «Diplomatie und gleichzeitig militärische Drohungen sind weder effektiv noch nützlich (...) Wenn die USA Verhandlungen führen wollen, müssen sie Drohungen und unlogische Forderungen beiseitelegen.» Der iranische Spitzendiplomat sagte laut der staatlichen Nachrichtenagentur Irna weiter: «Es ist inakzeptabel und kann auch nicht als Diplomatie bezeichnet werden, wenn eine Seite ihre Ziele mit Gewalt erreichen will.» Ausserdem habe der Iran von den USA noch keinen Vorschlag für diplomatische Verhandlungen erhalten.