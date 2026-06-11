Bericht: Einnahme der Ölinsel wird in den USA als riskant eingestuft

Der US-Sender CNN berichtet unter Berufung auf einen hochrangigen Pentagon-Beamten und zwei weitere US-Beamte, dass schon seit längerem Pläne zur Einnahme der Insel Charg durch das US-Militär ausgearbeitet worden seien. Diese sind demnach aber zurückgestellt worden, weil sie als zu riskant eingestuft wurden. Im Weissen Haus und dem Pentagon sei man davon überzeugt, dass eine Einnahme der Insel oder Zerstörung der dortigen Energieinfrastruktur den Iran effektiv in den Bankrott treiben und Teheran eine Fortsetzung des Krieges unmöglich machen würde.