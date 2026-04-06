Der US-Präsident hatte Teheran zuvor ein Ultimatum zur Öffnung der für den globalen Öl- und Gashandel wichtigen Meerenge gesetzt, die zwischen dem Iran und dem Oman liegt. Die Frist dafür legte er zuletzt nach mehreren Verschiebungen auf Dienstag, 20.00 Uhr US-Ostküstenzeit. Trump hatte zuletzt bereits Angriffe auf Energieanlagen und Infrastruktur wie Brücken angekündigt, sollte das Land nicht einlenken. In einer Ansprache an die Nation drohte Trump vergangene Woche gar, den Iran zurück in die «Steinzeit» zu befördern.