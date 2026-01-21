Tausende Tote bei Massenprotesten
Nach den Drohungen Trumps und persönlichen Angriffen von Irans oberstem Führer Ali Chamenei wächst die Sorge vor einer militärischen Eskalation in der Region. Der US-Präsident sprach sich jüngst für einen Machtwechsel im Iran aus. Irans Präsident Massud Peseschkian erklärte, jede Aggression gegen Chamenei wäre gleichbedeutend mit einem umfassenden Krieg gegen die iranische Nation.
Bei den jüngsten Massenprotesten im Iran sind Aktivisten zufolge mehr als 4.200 Demonstranten getötet worden. Die Staatsführung macht «terroristische Elemente» sowie die Erzfeinde USA und Israel für Gewalt bei den Massenprotesten verantwortlich. Auch wegen der Kommunikationsblockade lassen sich die Informationen nicht unabhängig überprüfen./scr/DP/jha
(AWP)