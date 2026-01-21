US-Präsident Donald Trump hat dem Iran mit massiver Gewalt gedroht, sollte es zu einem Anschlag auf ihn kommen. Für diesen Fall habe er Vorkehrungen getroffen. «Das ganze Land wird in die Luft gesprengt werden», sagte er dem US-Sender NewsNation. Sollte ihm etwas zustossen, würden die Verantwortlichen «von der Erde getilgt», so der US-Präsident. Er reagierte damit auf eine Frage zu Berichten, wonach Irans Führung eine Morddrohung gegen ihn ausgesprochen haben soll.