Trump erklärte, ‌Israel habe das iranische Gasfeld attackiert, ohne die USA ‌vorab darüber zu informieren. Israel habe «aus ​Wut» über die Geschehnisse im Nahen Osten «heftig um sich geschlagen», schrieb der US-Präsident am Mittwochabend auf der Online-Plattform X. «Es werden keine weiteren Angriffe Israels auf dieses extrem wichtige und wertvolle South-Pars-Feld erfolgen, es sei denn, der Iran entscheidet ‌sich unklugerweise dazu, ein sehr unschuldiges Land, in diesem Fall Katar, anzugreifen.» Sollte dies geschehen, würden die USA «mit oder ohne die Hilfe oder Zustimmung Israels das gesamte South-Pars-Gasfeld ​massiv in die Luft jagen, mit einer Stärke und Kraft, ​die der Iran noch nie gesehen ​oder erlebt hat». South Pars liegt unter dem Persischen Golf und ist das grösste Erdgasvorkommen der ‌Welt. Es wird vom Iran und Katar beansprucht und genutzt. Am Donnerstag griff der Iran erneut Gasanlagen in Katar und auch wieder Ziele in Saudi-Arabien ​an.