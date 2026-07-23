Im Krieg zwischen dem Iran und den USA machten sich beide Seiten gegenseitige Vorwürfe. US-Aussenminister Marco Rubio sagte in Manila, der Iran bitte die USA jeden Tag auf direktem und indirektem Wege um den Abschluss eines Abkommens. Das Problem sei aber, dass Teheran jede Absprache breche oder wieder ändern wolle. «Es sieht also so aus, als wären sie nicht bereit für einen Deal, also werden sie weiterhin einen Preis zahlen.» Dieser Preis steige Nacht für Nacht, warnte Rubio. «Vielleicht sind sie in ein paar Tagen bereit für einen Deal, sobald sie erkennen, dass dies für sie keine vorteilhafte Lösung ist.»