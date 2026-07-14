«Heute ist es uns vorläufig gelungen, eine Ersatzhalle für die explodierte Halle zu errichten. Derzeit arbeiten wir Tag und Nacht daran, sämtliche unserer Montagehallen im Inneren der Berge rund um Natans zu bauen», sagte der damalige iranische Atomchef Ali Akbar Salehi gut ein Jahr nach dem Vorfall.