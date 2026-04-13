US-Präsident Donald Trump droht damit, kleine Boote der iranischen Revolutionsgarden auszuschalten, sollten sich diese der neuen US-Seeblockade in der Strasse von Hormus nähern. Dabei werde das US-Militär genau so agieren wie bei den angekündigten Einsätzen gegen Drogenschmuggler im Pazifik und in der Karibik, kündigte Trump auf seiner Plattform Truth Social an. Bislang seien die USA noch nicht gegen die «Schnellangriffsschiffe» - so nannte der Republikaner die Boote der Revolutionsgarden - vorgegangen, weil diese «nicht als nennenswerte Bedrohung» erachtet worden seien.